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03.11.2026 15:59:39

AKTIE IM FOKUS: Shopify sackt ab - Erste Umsatz-Enttäuschung seit langer Zeit

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von Shopify (Shopify A) haben am Dienstag geschockt auf die erste Enttäuschung beim Quartalsumsatz seit gut vier Jahren reagiert. Die Aktien der cloudbasierten E-Commerce-Plattform knickten in den ersten Handelsminuten bis zu 13 Prozent auf knapp 136 Dollar ein. Damit rutschten sie auf das Niveau von Ende September ab.

Der Umsatz von Shopify stieg im dritten Quartal um 32 Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar. Damit lag er knapp unter der durchschnittlichen Schätzung der Wall-Street-Analysten von 3,75 Milliarden Dollar. Es ist das erste Mal seit dem zweiten Quartal 2022, dass die Umsatzerwartungen verfehlt wurden. Enttäuscht hatte das Geschäft mit wiederkehrenden Einnahmen, die Shopify von den Händlern für die Nutzung der Plattform erhält.

Das Bruttowarenvolumen sei ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hieß es vom Finanz- und Marktanalyse-Dienst Vital Knowledge. Auch insgesamt seien die Ergebnisse nicht so gut ausgefallen wie zuvor von Experten prognostiziert. Als Belastung komme ein durchwachsener Ausblick hinzu.

Mit dem Verlust vom Dienstag rutschte das Papier im bisherigen Jahresverlauf mit knapp 20 Prozent ins Minus. Die Aktie war nach dem Höhenflug in der Corona-Pandemie, in dem das Papier auf mehr als 160 Dollar gestiegen ist, bis auf fast 20 Dollar im Jahr 2022 abgestürzt.

In den Jahren danach erholte sie sich kräftig und erreichte im Oktober 2025 mit 182 Dollar ihren bisher höchsten Stand. Das Niveau konnte sie aber nicht halten. In den vergangenen zehn Jahren gehört das Papier aber mit einem Plus von mehr als 3.400 Prozent zu den Technologietiteln mit den größten Kursgewinnen.

Der Börsenwert des Unternehmens liegt derzeit bei 180 Milliarden Dollar. Der in Koblenz geborene Firmen-Mitgründer und Unternehmenschef Tobias Lütke hält immer noch viele Aktien. Die Nachrichtenagentur Bloomberg taxiert sein Vermögen auf etwas mehr als zehn Milliarden Dollar./la/he

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