AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy fallen immer weiter - Bürgschaftsverhandlungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im freien Fall befinden sich am Donnerstag ein weiteres Mal die in diesem Jahr schon schwer gebeutelten Aktien von Siemens Energy. Der Kurs brach am Vormittag um fast 36 Prozent ein auf das Rekordtief von 6,84 Euro. Verantwortlich für das Kursdebakel war die Bestätigung des Konzerns über Verhandlungen mit dem Bund über Milliardenbürgschaften. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" (Wiwo) berichtet.

Dem Konzern zufolge werden nun Vorgespräche geführt mit unterschiedlichen Parteien für Garantien, darunter auch Partnerbanken und die Bundesregierung. Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz würden geprüft. "Bei den Themen Neuverschuldung und Finanzierungsprobleme reagieren die Börsianer derzeit sehr allergisch und nehmen sofort Abstand von dem Unternehmen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Siemens Energy wird zudem nach eigenen Angaben wohl die Marktschätzungen im Windgeschäft 2024 verfehlen. Laut Analyst Akash Gupta von JPMorgan steigt nun das Risiko einer Kapitalerhöhung.

"Ohne die Garantien müsste das Unternehmen womöglich auf Großaufträge verzichten", schreibt die "Wiwo". "Die Ex-Mutter Siemens soll ebenfalls einspringen, ziert sich aber." Siemens-Aktien sanken zuletzt um fast vier Prozent. Siemens hält noch Anteile an der früheren Tochter.

Siemens Energy geht schon länger wegen der massiven Probleme im Windgeschäft von einem Jahresverlust von mehreren Milliarden Euro aus. Mit einem Minus von mehr als 60 Prozent sind die Aktien 2023 das Dax (DAX 40)-Schlusslicht (DAX 40). Das Unternehmen scheine sich an dem Brocken Gamesa massiv verschluckt zu haben, konstatiert Lipkow.

Ende Juni hatten die Papiere von Siemens Energy schon einmal einen Tagesverlust in ähnlicher Größenordnung verbucht wie am Donnerstag mit einem Minus von etwas über 37 Prozent, weil wegen anhaltender Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa die Gewinnprognose zurückgezogen werden musste. Damit ist Siemens Energy unter den Top Ten der größten Dax-Tagesverlierer.

An der Börse ist Siemens Energy mittlerweile nur noch gut fünfeinhalb Milliarden Euro wert.