Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
05.08.2026 08:28:38
AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy nach Quartalszahlen weiter auf Erholungskurs
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy dürften am Mittwoch nach Quartalszahlen deutlich zulegen und sich von ihrem Ende Juli markierten tiefsten Stand seit Januar weiter erholen. Auf Tradegate zog der Kurs vorbörslich um 4,3 Prozent auf 157,42 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
Der Energietechnikkonzern habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, lobte ein Händler. Sämtliche Kennziffern hätten die Analystenerwartungen übertroffen. Wie gehofft, habe auch die Windkrafttochter Gamesa den Weg zurück zur Profitabilität gefunden. Gamesa war lange das Sorgenkind von Siemens Energy.
Der Dax-Konzern profitiert derzeit von einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, der durch den massiven Ausbau von Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Vor allem die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik ist hoch./ajx/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|153,48
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.