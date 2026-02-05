Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
05.02.2026 08:36:39
AKTIE IM FOKUS: Siemens Healthineers gefragt - Auftragslage überzeugt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens Healthineers haben am Donnerstag vorbörslich von der Auftragsentwicklung bei dem Konzern profitiert.
Auf der Plattform Tradegate knüpften sie mit einem Anstieg im Vergleich zum Xetra-Schluss von 1,8 Prozent an ihre Erholung vom Vortag an, als sie schon von guten Resultaten des US-Konkurrenten GE Healthcare (GE HealthCare Technologies) gestützt worden waren. Nun waren auch die ersten Reaktionen auf einige Details in den Healthineers-Resultaten positiv.
Der Medizintechnikkonzern ist zwar mit einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr gestartet, was das Gesamtbild der Zahlen laut einem Händler eher durchwachsen mache. Besser als erwartet sei aber das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern ausgefallen, fuhr der Börsianer fort.
Dies und die Book-To-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingängen zu den in Rechnung gestellten Umsätzen widerspiegelt, seien wohl für einige Anleger Gründe, um bei der Aktie zuzugreifen. David Adlington von der US-Bank JPMorgan bezeichnete Letztere in einer ersten Reaktion als "sehr stark"./tih/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
