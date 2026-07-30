AKTIE IM FOKUS: Siltronic nach Kursrutsch wieder begehrt - Ausblick hilft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen einer Geschäftsbelebung bei 200-Millimeter-Wafern haben der Siltronic-Aktie am Donnerstag kräftigen Rückenwind beschwert. Der Kurs stieg bis zum Mittag um mehr als 8 Prozent auf 73,45 Euro, nachdem er zum Auftakt noch kurzzeitig auf ein Tief seit Ende April gefallen war.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies sieht in den Resultaten des zweiten Quartals keine Überraschungen. Die Indikation einer Erholung im Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern sei indes positiv und sollte den zuletzt gefallenen Aktienkurs stützen, schrieb er.

Branchenexperte Abed Jarad von MWB Research hob sein Kursziel für die Siltronic-Aktien infolge der Resultate von 70 auf 85 Euro an und stufte die Papiere von "Sell" auf "Buy" hoch.

Im zweiten Quartal habe Siltronic seine Erwartungen zwar leicht verfehlt, doch die zugrunde liegende Entwicklung erscheine zunehmend positiv, so Jarad. Die Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern bleibe stark, der Hochlauf im neuen Werk in Singapur führt zu einer besseren Auslastung. Zudem zeige die sich abzeichnende Erholung im 200-Millimeter-Segment, dass sich die Lagerbestände der Kunden endlich verringerten. Nach dem Kursrutsch vom Jahreshoch hält der Experte die Aktien nun wieder für aussichtsreich bewertet.

Ende Mai waren die Siltronic-Papiere im Sog des allgemeinen KI-Booms schon bis auf knapp 109 Euro gestiegen, bevor Anleger Kasse machten. Mit der aktuellen Kurserholung liegen sie 2026 nun wieder rund 50 Prozent im Plus./mis/edh/jha/

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