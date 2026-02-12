Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|
12.02.2026 16:33:38
AKTIE IM FOKUS: Siltronic sacken nach Zielen für 2026 ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben am Donnerstag mit kräftigen Kursverlusten auf überraschend bekanntgegebene Prognosen des Waferherstellers für 2026 reagiert. Die deutlichen Erholungsgewinne der vergangenen Handelstage sind damit zum Teil wieder ausradiert worden. Zuletzt ging es um knapp 10 Prozent auf 52,15 Euro abwärts.
Damit hat sich auch das charttechnische Bild wieder eingetrübt, denn die Aktie fiel unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Allerdings stützen derzeit die mittelfristigen Trendlinien, die bei 51 Euro verlaufen. Das SDAX-Unternehmen sieht das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr deutlich unter dem des Vorjahres und auch beim Umsatz wird ein Rückgang erwartet. Siltronic verwies auf einen Anstieg der planmäßigen Abschreibungen und sieht die Ebitda-Marge im neuen Jahr zwischen 20 und 24 Prozent./ck/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siltronic AG
|
13.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)