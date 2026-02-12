Siltronic Aktie

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

12.02.2026 16:33:38

AKTIE IM FOKUS: Siltronic sacken nach Zielen für 2026 ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben am Donnerstag mit kräftigen Kursverlusten auf überraschend bekanntgegebene Prognosen des Waferherstellers für 2026 reagiert. Die deutlichen Erholungsgewinne der vergangenen Handelstage sind damit zum Teil wieder ausradiert worden. Zuletzt ging es um knapp 10 Prozent auf 52,15 Euro abwärts.

Damit hat sich auch das charttechnische Bild wieder eingetrübt, denn die Aktie fiel unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Allerdings stützen derzeit die mittelfristigen Trendlinien, die bei 51 Euro verlaufen. Das SDAX-Unternehmen sieht das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr deutlich unter dem des Vorjahres und auch beim Umsatz wird ein Rückgang erwartet. Siltronic verwies auf einen Anstieg der planmäßigen Abschreibungen und sieht die Ebitda-Marge im neuen Jahr zwischen 20 und 24 Prozent./ck/he

