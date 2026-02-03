Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|
03.02.2026 09:12:38
AKTIE IM FOKUS: Siltronic unter Druck - Jefferies: Aussichten blieben unsicher
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben am Dienstag unter weiter trüben Geschäftsaussichten gelitten. Die Papiere des Herstellers von Halbleiter-Wafern sackten nach der Vorlage von vorläufigen Finanzkennzahlen um 3,8 Prozent auf 50,10 Euro ab. Damit zählten sie zu den schwächsten Werten im SDAX. Der Index der kleineren Werte legte moderat zu.
Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr mit einem weiter schwierigen Umfeld. Der Waferhersteller habe zwar die Erwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Experte Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies. Die weiteren Aussichten allerdings blieben unsicher, denn es gebe noch keine konkreten Ziele für 2026. Es sei nur klar, dass das Jahr wieder herausfordernd werde./la/jha/
