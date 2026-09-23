WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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23.09.2026 08:09:38

AKTIE IM FOKUS: Siltronic unter Druck - Wacker Chemie reduziert Anteil weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Anteilsplatzierung durch den Großaktionär WACKER CHEMIE hat die Aktien von Siltronic am Mittwoch belastet. Ihr Kurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 4,7 Prozent auf 78,85 Euro, lag damit aber immer noch über dem Platzierungspreis von 77,25 Euro. Die Aktien von Wacker Chemie notierten leicht über ihrem Xetra-Schluss. Wacker erlöst aus dem Verkauf brutto rund 171 Millionen Euro.

Wacker Chemie hatte bereits Ende Mai eine Kurserholung von Siltronic genutzt, um Anteile abzustoßen. Nach dem aktuellen Verkauf hält der MDAX-Konzern Ende noch rund 15 Prozent an dem Hersteller von Halbleiterwafern für die Chipindustrie. Dessen Aktien hatten vor allem ab dem Frühjahr von der Hoffnung auf eine starke Nachfrage durch den KI-Boom profitiert, waren dann aber ab Juni im Zuge einer allgemeinen KI-Marktkorrektur unter Druck geraten. Für ein Überwinden des damals gestartet Abwärtstrends braucht es auch nach der Mitte September gestarteten Trendwende allerdings noch weiteren Schwung nach oben./mis/jha/

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18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
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