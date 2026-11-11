AKTIE IM FOKUS: Singulus-Kurs nach SpaceX-Großauftrag mehr als verdoppelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Großauftrag von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat dem Maschinenbauer Singulus (Singulus Technologies) am Mittwoch mehr als eine Kursverdoppelung beschert. Mit 27,20 Euro erreichten die Aktien den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren; zuletzt notierten sie noch bei 25,10 Euro. In Reaktion auf die Nachricht vervierfachte das Analysehaus MWB Research sein Kursziel auf 40 Euro und rät nun zum Kauf.

Auf seiner Online-Plattform X gab Musk bekannt, SpaceX habe bei Singulus Anlagen für eine jährliche Solarzellenproduktion mit einer Leistung von 100 Gigawatt bestellt. Laut einer Pflichtmitteilung von Singulus umfasst der erste verbindliche Auftrag eine schlüsselfertige Produktionslinie für sogenannte Heterojunction-Solarzellen (HJT) im Wert von mehr als 60 Millionen Euro. Weitere Anlagen seien im Rahmen einer strategischen Partnerschaft geplant.

Der erste Auftrag von SpaceX sei für Singulus "ein großer Schritt nach vorn", schrieb MWB-Experte Abed Jared in seiner Neubewertung. Er eröffne weitaus größere Chancen für das Unternehmen als bisher von ihm angenommen. Zwar sei bislang nur die erste Produktionslinie fest vertraglich vereinbart. Doch Folgeaufträge könnten im Laufe der Zeit zu Ausrüstungsaufträgen in Milliardenhöhe führen.

Die Skalierung der Produktion werde für Singulus zwar eine Herausforderung, schrieb Jared weiter. Doch die finanzielle Unterstützung durch SpaceX und die vertraglich vereinbarten Vorauszahlungen dürften dem Unternehmen seiner Einschätzung nach helfen./gl/tih/he