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Sixt Aktie

Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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13.05.2026 11:44:38

AKTIE IM FOKUS: Sixt wieder im Vorwärtsgang - 200-Tage-Linie im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer mehrtägigen Konsolidierung der Sixt-Aktien (Sixt SE St) an der Marke von 70 Euro hat diese am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz legten die Stammaktien um mehr als sechs Prozent auf 73,20 Euro kräftig zu. Damit liegen sie im Börsenjahr 2026 wieder im Plus.

Solide Quartalszahlen und eine laut der UBS vorsichtig optimistische Einschätzung der Marktentwicklung im weiteren Jahresverlauf verleihen der Sixt-Aktie Auftrieb. Analyst Zehua Jiang verwies auf das trotz Gegenwind von den Wechselkursen starke operative Geschäft. Das Zahlenwerk sei ein solider Meilenstein, er bleibe zuversichtlich mit Blick auf Sixt als der führende Autovermieter. Zudem verwies der Experte auf den leicht umformulierten Ausblick zur Marktentwicklung. Nach Ansicht von Jiang verdient die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens mehr Anerkennung. Dementsprechend bekräftigte er die Kaufempfehlung.

In der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Autovermieter auf sämtlichen Positionen besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Constantin Hesse von der US-Bank Jefferies. Und das trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds. Die Auslastung der Fahrzeugflotte und die Preise stützten die Umsätze und die Profitabilität.

Aus charttechnischer Sicht übersprang der Kurs am Mittwoch wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend. Mit der 200-Tage-Linie, die den langfristigen Trend signalisiert, lauert unterdessen bei rund 74 Euro bereits der nächste Widerstand./ck/bek/stk

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