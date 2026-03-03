SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

03.03.2026 08:27:38

AKTIE IM FOKUS: SMA Solar schwach - Jefferies: Breite Zielspanne verunsichert

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von SMA Solar dürften am Dienstag die Verluste vom Wochenauftakt ausweiten. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr belastete die Papiere vorbörslich. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs um rund 3 Prozent auf knapp 29 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit droht ein Tief seit Mitte November.

Der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen hat für 2026 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 50 bis 180 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Mittelwert dieses Zielkorridors liegt mit 115 Millionen Euro deutlich unter der Konsensschätzung von 139 Millionen Euro.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Einschätzung von einer "ungewöhnlich breiten Zielspanne" für 2026. Das habe ihn etwas irritiert. Der Mittelwert der Spanne für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege um 17 Prozent unter der Konsensschätzung. Das könne auf kurze Sicht für Verunsicherung unter den Anlegern sorgen./bek/zb

Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG

