AKTIE IM FOKUS: SMA Solar unter Druck - Berenberg kappt Kursziel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von SMA Solar sind am Montag mit minus 3,5 Prozent schwächster Wert im MDAX gewesen. Die Papiere des Solarzulieferers liefen sich zuletzt knapp unter der 50-Tage-Linie bei 58,90 Euro fest und kosten aktuell 55,85 Euro. Berenberg-Analyst Lasse Stueben erinnerte sie Anleger in einer am Morgen ausgegebenen Studie an den anhaltenden Branchengegenwind. Hohe Lagerbestände und mauer Auftragseingang träfen alle, auch SMA mit ansonsten stärkerem Wachstum und besseren Margen. Der Experte kappte sein Kursziel auf 64 Euro und sprach von zunächst eher schlecht berechenbarem Geschäft./ag/mis

