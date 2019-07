AKTIE IM FOKUS: Software AG rutschen nach Prognosesenkung wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Kürzung der Wachstumsprognose für das Geschäft mit Integrationssoftware DBP droht den Papieren der Software AG (Software) am Freitag ein weiteres Tief seit Anfang 2016. Bereits tags zuvor waren sie von enttäuschenden SAP-Zahlen zeitweise deutlich erwischt worden, bevor sie sich letztlich wieder etwas von ihrem tiefsten Niveau seit dreieinhalb Jahren erholen konnten. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es am Morgen nun aber um bis zu 6,6 Prozent auf 27,30 Euro noch tiefer abwärts.

Der Markt rechne bislang noch mit einer Umsatzsteigerung im Bereich DBP von 3,2 Prozent, sagte ein Börsianer. Die Darmstädter waren am Vorabend im Rahmen des Quartalsberichts mit ihrem Ziel auf minus sechs bis plus null Prozent zurückgerudert. Mit schwachen Resultaten war in einem gewissen Rahmen aber zu rechnen, so der Marktteilnehmer./ag/fba

