SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.06.2026 13:39:38

AKTIE IM FOKUS: SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX stehen nach dem Rekordbörsengang am Freitag auch zu Wochenbeginn im Fokus. Vorbörslich zogen die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk um bis zu 7 Prozent an auf 172,43 US-Dollar.

Zu 135 Dollar ausgegeben waren sie am Freitag zeitweise auf 176,52 Dollar geklettert, bevor der Schwung abebbte. Aber auch mit ihrem Endstand knapp unter 161 Dollar war Musk bei einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar für SpaceX der erste Billionär der Geschichte.

Bislang geht die Nachfrage nach SpaceX-Papieren zumindest nicht zulasten der KI-Konzerne. Die Aktien von NVIDIA, Broadcom und Marvell waren vorbörslich ebenfalls gefragt. Auch die im Mai gehypten und zuletzt zurückgekommenen Satellitenwerte wie Redwire, Rocket Lab und AST SpaceMobile sind am Montag vorbörslich gefragt./ag/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten