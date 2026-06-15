AKTIE IM FOKUS: SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX stehen nach dem Rekordbörsengang am Freitag auch zu Wochenbeginn im Fokus. Vorbörslich zogen die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk um bis zu 7 Prozent an auf 172,43 US-Dollar.

Zu 135 Dollar ausgegeben waren sie am Freitag zeitweise auf 176,52 Dollar geklettert, bevor der Schwung abebbte. Aber auch mit ihrem Endstand knapp unter 161 Dollar war Musk bei einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar für SpaceX der erste Billionär der Geschichte.

Bislang geht die Nachfrage nach SpaceX-Papieren zumindest nicht zulasten der KI-Konzerne. Die Aktien von NVIDIA, Broadcom und Marvell waren vorbörslich ebenfalls gefragt. Auch die im Mai gehypten und zuletzt zurückgekommenen Satellitenwerte wie Redwire, Rocket Lab und AST SpaceMobile sind am Montag vorbörslich gefragt./ag/jha/