Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 16:12:39

AKTIE IM FOKUS: SpaceX setzt Talfahrt fort - Kurs nähert sich 100-Dollar-Marke

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX befinden sich weiter im Sinkflug. Die Papiere des Raketen- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk fielen am Dienstag im frühen US-Handel um mehr als fünfeinhalb Prozent auf 107,01 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit ihrem spektakulären Börsengang am 12. Juni.

Im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar beläuft sich das Minus inzwischen auf rund 20 Prozent. Noch drastischer fällt der Verlust im Vergleich zu dem wenige Tage nach der Erstnotiz erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 225 Dollar aus. Seitdem büßte der Kurs mehr als die Hälfte ein. Der Börsenwert sackte von fast 3 Billionen Dollar, gemessen am Rekordhoch, auf 1,4 Billionen ab.

SpaceX war mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar der mit Abstand größte Börsengang der Geschichte. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch den Schritt kurz zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar - inzwischen liegt es mit rund 700 Milliarden deutlich unter dieser Marke. Musk ist damit immer noch der vermögendste Mensch der Welt.

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen trotz der jüngsten Verluste in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden./zb/jha/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten