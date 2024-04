AKTIE IM FOKUS: Spekulationen über aktivistischen Investor treiben Delivery Hero

FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen über den Einstieg eines aktivistischen Investors haben am Donnerstag die Aktien von Delivery Hero angetrieben. Die Papiere des Online-Essenslieferanten waren in der Spitze um bis zu 9,4 Prozent auf den höchsten Stand seit Dezember letzten Jahres angesprungen. Zuletzt stand noch ein Plus von 7,5 Prozent auf rund 31 Euro zu Buche. Damit waren die Anteilscheine der beste Wert im MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte legte etwas zu.

Der Investor Sachem Head Capital Management habe eine 3,6-prozentige Beteiligung an Delivery Hero aufgebaut und könnte sich um einen Sitz im Aufsichtsrat des deutschen Essenslieferanten bemühen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sachem Head Capital Management könnte auch versuchen, den Vorstandsvorsitzenden des Online-Essenslieferanten, Niklas Oestberg, zu ersetzen.

Nach Ansicht des Investors seien die operative Leistung und der Aktienkurs von Delivery Hero im Vergleich zu den Wettbewerbern enttäuschend, hieß es weiter. Sachem Head Capital Management habe sich dazu nicht äußern wollen. Delivery Hero sagte demnach, man kommentiere keine Gerüchte./la/he