AKTIE IM FOKUS: Spekulationen um Stahlsparte treiben Thyssenkrupp an MDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von thyssenkrupp haben am Dienstag mit einem deutlichen Kursanstieg auf erneute Spekulationen um die Zukunft der Stahlsparte des Industriekonzerns reagiert. Am Vormittag stiegen die Papiere der Düsseldorfer um 5,8 Prozent auf 6,66 Euro an die Spitze des MDAX. Dabei überwanden sie auch die als mittelfristigen Trendindikator geltende 100-Tage-Linie. Tags zuvor waren die Anteilsscheine noch um bis zu 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar abgesackt.

Einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge ist nun auch der Aufsichtsrat zerstritten über die richtige Strategie für das Geschäft. Auf einer Sondersitzung des Gremiums am 31. März wolle Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz ihre Pläne für eine Trennung von der Stahlsparte vorstellen, hieß es. Interesse habe der Finanzinvestor CVC Capital Partners. Zudem hoffe Thyssenkrupp auf ein Angebot des brasilianischen Stahlkonzerns CSN. Thyssenkrupp hatte in der Vergangenheit schon mehrfach versucht, sich von dem schwankungsanfälligen Stahlgeschäft zu trennen, war damit jedoch immer wieder gescheitert./edh/mis