WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

26.02.2026 16:00:38

AKTIE IM FOKUS: Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an

MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien von Stellantis haben am Donnerstagnachmittag mit einem merklichen Kursanstieg auf Aussagen des Managements bei einer Analystenkonferenz reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des Autokonzerns in Mailand 6,7 Prozent höher bei 6,94 Euro, nachdem sie sich bis zum frühen Nachmittag eher wenig bewegt hatten. Das Kursplus ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Zu Jahresbeginn war die Aktie noch fast 10 Euro wert gewesen, vor knapp zwei Jahren wurden noch mehr als 27 Euro bezahlt.

Stellantis machte im vergangenen Jahr wegen hoher Abschreibungen auf seine Elektroautostrategie unter dem Strich einen Verlust von mehr als 22 Milliarden Euro. Konzernchef Antonio Filosa schürte allerdings in einer Analystenkonferenz die Hoffnung, dass es im wichtigen Absatzmarkt Nordamerika schnell wieder besser wird. Diese Region dürfte am meisten dazu beitragen, dass das konzernweite Ergebnis 2026 wieder zulegen werde, machte er deutlich./edh/he

