Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
26.02.2026 16:00:38
AKTIE IM FOKUS: Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an
MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien von Stellantis haben am Donnerstagnachmittag mit einem merklichen Kursanstieg auf Aussagen des Managements bei einer Analystenkonferenz reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des Autokonzerns in Mailand 6,7 Prozent höher bei 6,94 Euro, nachdem sie sich bis zum frühen Nachmittag eher wenig bewegt hatten. Das Kursplus ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Zu Jahresbeginn war die Aktie noch fast 10 Euro wert gewesen, vor knapp zwei Jahren wurden noch mehr als 27 Euro bezahlt.
Stellantis machte im vergangenen Jahr wegen hoher Abschreibungen auf seine Elektroautostrategie unter dem Strich einen Verlust von mehr als 22 Milliarden Euro. Konzernchef Antonio Filosa schürte allerdings in einer Analystenkonferenz die Hoffnung, dass es im wichtigen Absatzmarkt Nordamerika schnell wieder besser wird. Diese Region dürfte am meisten dazu beitragen, dass das konzernweite Ergebnis 2026 wieder zulegen werde, machte er deutlich./edh/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Paris: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Paris: CAC 40 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel CAC 40 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.02.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an (dpa-AFX)
|
26.02.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Opel-Mutter und VW-Rivale Stellantis fährt riesigen Verlust ein (dpa-AFX)