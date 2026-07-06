Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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06.07.2026 17:26:38
AKTIE IM FOKUS: Stellenabbau brockt Microsoft Kursverlust ein
NEW YORK (dpa-AFX) - Stellenstreichungen im Xbox-Spielegeschäft von Microsoft haben der Aktie am Montag Kursverluste beschert. Während Technologieaktien zum Wochenauftakt teils kräftig zulegten, gaben die Papiere des Software-Giganten um 1,5 Prozent auf knapp 385 US-Dollar nach.
Der Konzern aus Redmond im Bundesstaat Washington streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. US-Medienberichten zufolge fällt damit rund ein Fünftel der Jobs des Bereichs weg. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter.
Microsoft-Aktien sind dem Gesamtmarkt und dem Technologiesektor zuletzt hinterhergelaufen. Allein seit Jahresbeginn beläuft sich der Kursverlust auf mehr als 20 Prozent. Dem steht ein Aufschlag des Sektors Information Technology von fast 12 Prozent gegenüber. Der US-Technologiesektor NASDAQ 100, in dem Microsoft ein Schwergewicht ist, hat in diesem Börsenjahr 18 Prozent gewonnen.
Vor knapp einem Jahr hatten Microsoft-Aktien mit gut 555 Dollar den höchsten Stand ihrer Historie erreicht. Dieses Rekordhoch testeten die Papiere noch einmal Ende Oktober vergangenen Jahres. Anschließend ging es tendenziell immer weiter abwärts. Ende Juni rutschten die Anteile unter 350 Dollar auf das tiefste Niveau seit April 2025./bek/la/he
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