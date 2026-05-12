Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
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12.05.2026 08:42:38
AKTIE IM FOKUS: Ströer vorbörslich fester - JPMorgan lobt 'solides Quartal'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ströer (Ströer SECo) dürften am Dienstag nach vorgelegten Quartalszahlen im schwächer erwarteten Gesamtmarkt mit Gewinnen starten. Die Aktie des Außenwerbe-Spezialisten legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,4 Prozent auf 39,30 Euro zu und dürfte ihr Vortagesminus damit mehr als wettmachen. Der MDAX-Konzern steigerte im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis im Tagesgeschäft. Treiber war vor allem die digitale Außenwerbung. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.
JPMorgan-Analyst Marcus Diebel sprach von einem "soliden ersten Quartal". Trotz der fortgesetzten Schwäche in den nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereichen DaaS und E-Commerce sieht er leichtes Aufwärtspotenzial für die durchschnittlichen Ergebnisschätzungen der Analysten (Konsens) für das laufende und kommende Jahr./ck/men
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