Südzucker Aktie

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

17.02.2026 14:26:38

AKTIE IM FOKUS: Südzucker mit Kursrutsch - Dividende ausgesetzt - Abschreibungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ende Dezember eingeleitete Erholung der Südzucker-Aktien erhält am Dienstag einen herben Rückschlag. Die Nachricht, dass der Zuckerkonzern außerordentliche Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet und in der Folge die Dividende aussetzt, ließ den Kurs am Nachmittag um bis zu 8,4 Prozent absacken. Erst bei knapp 9 Euro kam es zu einer Stabilisierung. Zuletzt war der Abschlag mit 9,31 Euro aber immer noch mehr als fünf Prozent groß.

Die Aktien fielen damit jäh aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrend, der kurz vor Weihnachten begonnen hatte und zuletzt bei knapp über 10 Euro seine Spitzen gefunden hatte. Diesen Spitzen standen die Aktien am Dienstagmorgen mit 9,82 Euro im Tageshoch noch nahe. Durch den Rücksetzer wurden nun gleich mehrere technische Indikatorlinien mit mittel- bis langfristiger Bedeutung gerissen. Erwähnt seien dabei die Linien der 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte./tih/jha/

Südzucker AG (Suedzucker AG)

Südzucker AG (Suedzucker AG) 9,29 -5,06%

