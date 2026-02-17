Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
|
17.02.2026 14:26:38
AKTIE IM FOKUS: Südzucker mit Kursrutsch - Dividende ausgesetzt - Abschreibungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ende Dezember eingeleitete Erholung der Südzucker-Aktien erhält am Dienstag einen herben Rückschlag. Die Nachricht, dass der Zuckerkonzern außerordentliche Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet und in der Folge die Dividende aussetzt, ließ den Kurs am Nachmittag um bis zu 8,4 Prozent absacken. Erst bei knapp 9 Euro kam es zu einer Stabilisierung. Zuletzt war der Abschlag mit 9,31 Euro aber immer noch mehr als fünf Prozent groß.
Die Aktien fielen damit jäh aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrend, der kurz vor Weihnachten begonnen hatte und zuletzt bei knapp über 10 Euro seine Spitzen gefunden hatte. Diesen Spitzen standen die Aktien am Dienstagmorgen mit 9,82 Euro im Tageshoch noch nahe. Durch den Rücksetzer wurden nun gleich mehrere technische Indikatorlinien mit mittel- bis langfristiger Bedeutung gerissen. Erwähnt seien dabei die Linien der 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte./tih/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
14:26
|AKTIE IM FOKUS: Südzucker mit Kursrutsch - Dividende ausgesetzt - Abschreibungen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.02.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: SDAX schwächelt (finanzen.at)
|
28.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|18.04.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|15.01.26
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|14.01.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|9,29
|-5,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX auf Richtungssuche -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt leicht abwärts geht, begibt sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.