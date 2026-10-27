SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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27.10.2026 09:47:38

AKTIE IM FOKUS: Suss nach Prognosesenkung zweistellig im Minus - Tief seit März

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) sind am Dienstag für ihre Prognosesenkung abgestraft worden. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie tauchten um gut 13 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit März.

Seit dem Rekordhoch von gut 118 Euro im Juni haben sie inzwischen mehr als 60 Prozent verloren, liegen für das Gesamtjahr aber immer noch 16 Prozent im Plus.

Die Erlöse sollen 2026 nun 405 bis 425 Millionen Euro erreichen, wie es hieß. Bislang hatte Suss 425 bis 485 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.

Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen 5 bis 7 Prozent hängen bleiben, nachdem zuvor bei der Ebit-Marge 8 bis 10 Prozent angenommen worden waren./ag/stk

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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,62 -8,18% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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