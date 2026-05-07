Swiss Re Aktie

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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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07.05.2026 10:22:38

AKTIE IM FOKUS: Swiss Re mit Rücksetzer nach Quartalszahlen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Swiss Re sind nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen am Donnerstag im frühen Handel unter Druck geraten. Zuletzt sank der Wert um vier Prozent.

Die Aktie, die sich seit Dezember in einer Seitwärtsbewegung befindet, orientierte sich damit wieder in Richtung der Jahrestiefs.

Der Rückversicherungskonzern hatte mit seinen am Morgen vorgelegten Erstquartalszahlen zwar die Erwartungen beim Reingewinn deutlich übertroffen, aber beim Umsatz unter den Erwartungen gelegen.

Die Analysten von Barclays zeigten sich in einem Kommentar enttäuscht vom niedriger als erwartet ausgefallenen Versicherungsumsatz im Schaden- und Haftpflichtgeschäft.

Die Experten von JPMorgan lobten zwar den Reingewinn, machten aber erste Spuren eines sich abschwächenden Marktes aus./tp/rw/AWP/mf/mis

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