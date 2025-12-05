Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
05.12.2025 09:55:39
AKTIE IM FOKUS: Swiss Re unter Druck - Aussichten belasten
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re sind im frühen Handel am Freitag unter Druck geraten. Zuletzt verlor die Aktie 5,7 Prozent. Sie fiel damit aus Seitwärtsentwicklung der vergangenen Monate, deren untere Begrenzung bei 135 Franken lag, und bewegte sich in Richtung der Jahrestiefs aus dem April. Den schwachen Vorgaben folgten die Aktien von Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück mit jeweils rund einem Prozent Minus.
Der Konzern hatte das Gewinnziel für das kommende Jahr nur leicht nach oben geschraubt. Analysten und Anleger hatten auf eine deutlichere Erhöhung gehofft. Das Gewinnziel liege in etwa acht Prozent unter seinen Schätzungen und fünf Prozent unter jenen des Marktes, schrieb Vontobel-Analyst Matteo Lindauer.
Swiss Re habe einen konservativen Ausblick für den Gewinn abgegeben, hieß es in einem Kommentar vom Investmenthaut Jefferies. Belastend sei auch der anhaltende Gegenwind in der Lebens- und Krankenrückversicherung und die dazu vorgenommene Belastung von rund 250 Millionen Dollar. Vor diesem Posten habe Swiss Re allerdings bei der Vorlage der Neunmonatszahlen gewarnt./mk/ra/AWP/mf/stw
