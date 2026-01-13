AKTIE IM FOKUS: Symrise beschleunigen Erholung - Terpenen-Verkauf und Rückkäufe

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Symrise bahnt sich am Dienstag nach dem im Dezember erreichten Tief seit 2019 eine weitere Beschleunigung der jüngsten Erholung an.

Im Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs um 4,3 Prozent an im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag, nachdem der im DAX gelistete Duft- und Geschmacksstoffhersteller den geplanten Verkauf seines Terpenen-Geschäfts bekanntgab. Außerdem wurden ein Aktienrückkaufprogramm und Abschreibungen angekündigt. Letztere stehen auch mit der Beteiligung Swedencare in Zusammenhang.

Analyst Edward Hockin von der US-Bank JPMorgan lobte den Aktienrückkauf, in dem er eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren Bilanzmittel sieht. Sein Kollege Ranulf Orr sieht darin angesichts der niedrigen Bewertung ein Indiz dafür, dass das Management die Interessen der Anleger im Blick hat.

Den Terpenen-Verkauf wertet er positiv, da einige Investoren bislang daran gezweifelt hätten, dass das Management dafür einen Käufer finden kann. Damit werde ein kapitalintensiver und zyklischer Geschäftsbereich aus dem Portfolio entfernt. Die Gespräche seien fortgeschritten, hatte Symrise am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt./tih/zb

