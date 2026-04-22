T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
22.04.2026 08:53:38
AKTIE IM FOKUS: T-Aktie steigt - Story über Kombination mit T-Mobile US stützt
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US gibt am Mittwoch den seit einigen Wochen schwächer tendierenden Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) etwas Auftrieb. Auf Tradegate verteuerten sich die T-Aktien im vorbörslichen Handel um 0,9 Prozent auf 29,05 Euro im Vergleich mit dem-Xetra-Schluss vom Vortag. Die Titel von T-Mobile US notierten auf Tradegate knapp im Plus gegenüber ihrem Nasdaq-Schluss.
Die Bonner erwägen Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter. Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter.
Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler am Morgen. Gleichzeitig könnte die Finanzierung einige Sorgen bereiten und den Kurs belasten, gab er zu Bedenken.
Laut der US-Bank JPMorgan dürfte eine solche Transaktion zum Ziel haben, den Bewertungsabschlag der Telekom im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen. Investoren dürften aber überrascht sein und es werde wohl mehr Fragen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in seiner Einschätzung./ajx/bek/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16.04.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: T-Mobile US präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.04.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
02.04.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)