TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|
11.08.2026 08:35:39
AKTIE IM FOKUS: TAG Immobilien vorbörslich gefragt - Halbjahr überzeugt operativ
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von TAG Immobilien können sich am Dienstag wohl über Kursgewinne freuen. Nach den Halbjahreszahlen des Immobilienunternehmens zog der Kurs der Aktie vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 2,7 Prozent auf 14,05 Euro an.
Damit würde sich dem wenige Tage alten Zwischenhoch von 14,20 Euro nähern. Die Aktien starten damit einen neuen Versuch, die 100-Tage-Linie zu überqueren, die aktuell knapp unter 14 Euro verläuft. Diese ist ein Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend.
Eine branchenübliche Kennziffer für den operativen Gewinn (FFO 1) legte im ersten Halbjahr zu und verleitet das Unternehmen nun dazu, für das Gesamtjahr etwas optimistischer zu werden.
Beim operativen Ergebnis wird jetzt das obere Ende der auf 187 Millionen Euro bis 197 Millionen Euro bezifferten Spanne angepeilt. Ein Händler wertete dies in einer ersten Reaktion positiv./tih/zb
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