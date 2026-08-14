Talanx Aktie

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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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14.08.2026 11:08:38

AKTIE IM FOKUS: Talanx-Kurs nähert sich Rekord - Starke Zahlen und Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen haben Aktien des Versicherers Talanx am Freitag viel Rückenwind verliehen. Der Kurs näherte sich mit bis zu 121,30 Euro dem gut ein Jahr alten Höchststand von 126,20 Euro, weil der Vorstand für das laufende Jahr optimistischer wird. Erstmals seit August 2025 zahlten Anleger wieder mehr als 120 Euro für ein Talanx-Papier. Zuletzt wurden die Titel mit einem Plus von fast fünf Prozent knapp über dieser Marke gehandelt.

Für das erste Halbjahr meldete das Unternehmen einen Rekordgewinn. Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank lobte Talanx für ein "starkes Ergebnis". Vorstandschef Torsten Leue erwartet für das laufende Jahr nun einen Überschuss deutlich über der zuvor angepeilten Zahl von ungefähr 2,7 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte sich Leue dieses Niveau sogar erst für 2027 vorgenommen.

Der Experte Kamran Hossain von JPMorgan sieht in den Nachrichten von Talanx eine Bestätigung dafür, dass der Versicherer unter Anlegern nicht richtig wertgeschätzt wird. Für eine Aktie, die mit einem Abschlag gegenüber dem Sektor gehandelt werde, weise Talanx eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Übertreffen der Erwartungen auf. In der Bewertung der Aktie spiegele sich dies nicht wider.

Noch im Juni hatte der Talanx-Kurs erstmals seit Ende April 2025 unter 100 Euro gestanden. Dann setzte eine Erholung ein, doch erst jetzt setzten sich die Aktien mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf klar ins Plus ab. Mit 5,4 Prozent liegt der Kursgewinn seit dem Jahreswechsel nur ein wenig höher als das Plus vom Freitag./tih/stw/jha/

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