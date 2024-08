AKTIE IM FOKUS: Talanx setzen nach guten Halbjahreszahlen Erholung fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Talanx haben am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen auf starke Halbjahreszahlen des Versicherungskonzerns reagiert. Am Vormittag notierten sie zuletzt als MDAX-Spitzenreiter 4,5 Prozent im Plus bei 69,90 Euro und bauten damit ihre Erholungsserie seit dem Zwischentief in der Vorwoche auf rund 15 Prozent aus. Zugleich überwanden sie die 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator gilt. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Plus auf knapp 8 Prozent, womit Talanx im obersten Drittel des MDax rangieren.

Talanx verdiente im ersten Halbjahr dank höherer Prämien und weniger Großschäden glänzend. Ein starkes Ergebnis der Rückversicherung (Hannover Rück (Hannover Rück)) und das Wachstum der Erstversicherung (HDI) ließen den Überschuss im ersten Halbjahr um fast ein Drittel auf 1,09 Milliarden Euro steigen. Vorstandschef Torsten Leue zeigte sich deshalb zuversichtlich, das Gewinnziel für 2024 von mehr als 1,7 Milliarden Euro "deutlich" übertreffen zu können./edh/jha/