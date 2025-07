AKTIE IM FOKUS: Talax ziehen an - 'Top Pick' von Morgan Stanley

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Analystenkommentar der US-Bank Morgan Stanley hat am Mittwoch die Aktien des Versicherers Talanx kräftig angeschoben. Die Papiere waren in der Spitze um bis zu 5,2 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten damit Kurs auf ihr erst im Vormonat erreichtes Rekordhoch bei 118 Euro genommen.

Am frühen Nachmittag notierten Talanx unter den besten Titeln im MDAX noch 4 Prozent im Plus. Der Index der mittelgroßen Werte gewann zuletzt 1 Prozent.

Morgan Stanley hatte Talanx auf die Empfehlungsliste "Top Picks" gesetzt. Bei Talanx könnte die zugrunde liegende Ertragskraft ohne Weiteres um mindestens 9 Prozent höher liegen, ohne die aktuell hohen Rücklagenpuffer zu beeinträchtigen. Die bevorstehenden Quartalszahlen dürften einen weiteren Schritt in die richtige Richtung belegen.

Durch den Kurssprung zur Wochenmitte hat sich das Chartbild für Talanx weiter aufgehellt. Die Aktien haben nun auch die 50-Tage-Durchschnittslinie überwunden, die ein Maß für die mittelfristige Entwicklung ist./la/ajx/mis