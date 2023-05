AKTIE IM FOKUS: Teamviewer verlieren deutlich - Enterprise-Schwäche im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von TeamViewer sind am Mittwoch nach dem Quartalsbericht unter Druck geraten. Die Papiere des Softwareanbieters sackten teils um über 9 Prozent ab, bis in den Bereich ihrer 50-Tage-Linie. Tags zuvor waren sie noch auf das höchste Niveau seit Oktober 2021 zurückgekehrt. JPMorgan-Analyst Toby Ogg monierte in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht die Wachstumsabschwächung im Enterprise-Bereich. Dieser Aspekt dürfte auch in der Telefonkonferenz mit den Analysten im Fokus stehen./ag/mis