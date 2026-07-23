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23.07.2026 08:42:38

AKTIE IM FOKUS: Teamviewer vorbörslich höher wegen ServiceNow-Kooperation

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TeamViewer sind am Donnerstag nach einer KI-Kooperation vorbörslich höher gehandelt worden. Der Hersteller von Fernwartungssoftware vereinbarte eine Partnerschaft mit dem US-Cloudspezialisten ServiceNow zur Beschleunigung autonomer IT-Prozesse. Dies hievte seine Titel im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit fast vier Prozent ins Plus. Das Umfeld im deutschen Softwarebereich war derweil verhalten vor den am Abend erwarteten SAP (SAP SE)-Zahlen.

Ein Händler wertete die Nachricht positiv für Teamviewer. "Die Partnerschaft ist von strategischer Bedeutung und könnte den Vertrieb des Unternehmens verbessern", so der Börsianer. Er monierte aber noch fehlende finanzielle Details, was die Transparenz einschränke. Die Aktien jedoch bleiben auf Erholungskurs, denn über 5,88 Euro winkt ihnen ein Hoch seit Anfang Juni. Binnen vier Wochen haben sie bis zu 28 Prozent zugelegt./tih/mis

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