NASDAQ Composite Index

25 820,14
522,53
2,07 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
30.06.2026 12:02:38

AKTIE IM FOKUS: Telekom wie T-Mobile US auf Tief seit 2024 - UBS nennt Gründe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) sind am Dienstag mit 23,78 Euro auf einen weiteren Tiefststand seit 2024 gesackt. Am Vorabend waren die Papiere der Tochter T-Mobile US an der Nasdaq mit fast 5 Prozent Minus sogar noch schwächer als T-Aktien mit minus 3 Prozent.

Experte Polo Tang von der UBS nannte am Montagabend zwei Gründe für die jüngste Kursschwäche: Die Sorge vor Satelliten-Konkurrenz für den US-Markt sowie Skepsis der Anleger hinsichtlich eines Zusammenschlusses mit T-Mobile US. Dabei laufe das operative Geschäft eigentlich robust.

Hinsichtlich des zweiten Belastungsfaktors könne die Telekom selbst mit entsprechenden abschlägigen Signalen beim Quartalsbericht beruhigen, so Tang. Und hinsichtlich des ersten erinnerte er an ähnliche Sorgen vor Amazon im Juni 2023, von denen sich sowohl US-Telekomwerte als auch die T-Aktien zumindest im Laufe der kommenden Monate wieder erholt hätten./ag/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 820,14 2,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX weit im Plus -- DAX zieht an -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen