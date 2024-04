AKTIE IM FOKUS: Tesla dämpft Wachstumssorgen - Aktie schnellt nach oben

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Dem monatelangen Kursverfall der Tesla-Aktien dürfte am Mittwoch zunächst einmal Einhalt geboten werden. Im vorbörsliche Handel schnellten die Papiere um fast 12 Prozent nach oben auf knapp 162 US-Dollar. Der Kurssprung war von hohen Börsenumsätzen begleitet.

Analysten verweisen darauf, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen kostengünstigere Modelle nicht erst in der zweiten Jahreshälfte 2025, sondern bereits im ersten Halbjahr oder gar noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wolle. Tom Narayan von der Bank RBC nennt dies "die Story des Tages". Damit würden die Sorgen am Markt, dass es womöglich auf Jahre hinaus kein Wachstum geben könnte, "mehr oder weniger zu Grabe getragen".

Eben diese Wachstumssorgen in einem schwächelnden Absatzmarkt für E-Autos bei gleichzeitig zunehmender Konkurrenz hatten Tesla-Aktien zuletzt arg gebeutelt. Allein seit Jahresbeginn waren sie um mehr als 40 Prozent eingebrochen und am Montag auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2023 gefallen./bek/mis

