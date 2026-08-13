thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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13.08.2026 13:42:39
AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp auf Hoch seit 2018 - TKMS stark, Konzernumbau
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von thyssenkrupp haben am Donnerstag nach dem Bericht über das dritte Geschäftsquartal einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2018 erreicht. Dabei gewannen die Papiere des Industriekonzerns 4,6 Prozent auf 12,975 Euro. Das Quartal habe unterstrichen, dass die Kostenmaßnahmen im widrigen Umfeld Früchte trügen, erklärte Analyst Tommaso Castello von der Investmentbank Jefferies.
Die Essener befinden sich im Umbau in eine reine Finanzholding. Ein Teil davon ist die Marinewert TKMS, deren Aktien am Donnerstag nach einer Empfehlung der Investmentbank Bernstein zeitweise zweistellig stiegen auf das höchste Niveau seit ihrem ersten Handelstag im Oktober 2025.
Ein weiterer Teil ist Steel Europe, von dem Thyssenkrupp letztlich nur noch einen Minderheitsanteil behalten möchte. Ende September soll es jedoch einen Kapitalmarkttag von Steel Europe geben. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr des Stahlgeschäfts wurde auf 350 bis 400 Millionen Euro angesetzt, obwohl nach neun Monaten bereits 373 Millionen Euro verbucht wurden. Laut Dominic O'Kane von JPMorgan stellt sich also die Frage, ob das Ziel lediglich vorsichtig ist oder Ungemach zum Jahresende andeutet./ag/mis
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