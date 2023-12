AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp Nucera zweistellig vorn auf Hoch seit Oktober

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von thyssenkrupp nucera sind am Dienstag deutlich in Schwung gekommen. Die Papiere des Elektrolyse-Spezialisten kletterten um fast 12 Prozent auf 18,62 Euro. Damit erreichten sie das höchste Niveau seit Anfang Oktober an der 100-Tage-Linie.

Nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick vom Vortag ruderten zwar mehrere Experten bei ihren Kurszielen etwas zurück. Sie signalisieren aber weiter immenses Kurspotenzial, teils deutlich über das Rekordhoch vom Juli bei 25,28 Euro hinaus.

Die Dortmunder wollen in den kommenden Jahren kräftig von der weltweit steigenden Nachfrage nach klimaneutral erzeugtem Wasserstoff profitieren. Dazu passt ein aktueller Bericht im "Handelsblatt", wonach Deutschland und sechs weitere europäische Staaten zugesagt haben, bis 2035 alle Kraftwerke mit CO2-Ausstoß aus ihren Stromnetzen zu verbannen./ag/mis