AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp sacken ans MDax-Ende - Chefin will abtreten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von thyssenkrupp haben am Montag ihre jüngsten Verluste deutlich ausgeweitet und damit negativ auf den überraschend anstehenden Wechsel an der Unternehmensspitze reagiert. Die Anteilsscheine sackten um 8,3 Prozent auf 6,696 Euro ab und waren damit der mit Abstand schwächste Wert im MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte stieg um 0,6 Prozent.

Vorstandschefin Martina Merz will sich vorzeitig vom Chefposten des Stahl- und Industriekonzerns trennen. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats will dem Wunsch entsprechen und Gespräche mit ihr führen. Zudem hat der Personalausschuss bereits einen Nachfolger im Sinn: So soll der derzeitige Interimschef des Autozuliefers Norma Group (NORMA Group SE), Miguel Ángel López Borrego, dem Aufsichtsrat als neuer Vorstandschef zum 1. Juni vorgeschlagen werden. Die Anteilsscheine von Norma reagierten kaum und legten zuletzt um noch 0,6 Prozent zu./la/mis