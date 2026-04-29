Kone Aktie

Kone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET4X / ISIN: FI0009013403

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29.04.2026 09:54:40

AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp springen hoch - Ex-Aufzugsparte geht an Kone

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anteile des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp haben am Mittwoch vom Weiterverkauf der Ex-Aufzugsparte, an der das Unternehmen noch beteiligt ist, profitiert.

Im frühen Handel sprangen Thyssenkrupp um bis zu 15 Prozent auf etwas mehr als 10 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März. Zuletzt lagen sie mit rund zwölf Prozent auf 9,83 Euro an der MDax-Spitze (MDAX) noch 11,4 Prozent auf 9,74 Euro.

Die Finanzinvestoren Advent und Cinven wollen TK Elevator für 29,4 Milliarden Euro einschließlich Schulden an den finnischen Aufzughersteller Kone verkaufen. Die Anteile des finnischen Unternehmens (Kone) legten in Helsinki rund zweieinhalb Prozent zu./ajx/zb

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