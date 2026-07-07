TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
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07.07.2026 08:04:38
AKTIE IM FOKUS: TKMS setzen Kursrally nach Kanada-Deal fort - 100 Euro im Blick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) setzen ihre Kursrally am Dienstag vorbörslich in Richtung 100 Euro fort. Auf der Handelsplattform Tradegate sind die Papiere der Marinewerft nach einem Milliarden-Deal mit Kanada mit Abstand aktivster Wert und gewinnen gegenüber dem Xetra-Schluss fast 6 Prozent auf 98,80 Euro. Seit Ende Juni hatten sie zuletzt bereits ein Viertel an Wert gewonnen.
Kanada setzt bei der Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auf eine milliardenschwere Kooperation mit Deutschland und Norwegen. Dazu soll TKMS bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Premierminister Mark Carney in Halifax vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel in Ankara sagte. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßte die Entscheidung: "Dies ist ein großes, strategisches Vorhaben, das Kanada, Deutschland und Norwegen auf Jahrzehnte verbindet." Die kanadische Regierung setze damit vor dem Nato-Treffen ein starkes Zeichen der transatlantischen Zusammenarbeit.
Sollten es die TKMS-Aktien über die Charthürde im Bereich 100 Euro schaffen, wäre der Weg frei zum Rekord vom ersten Handelstag im vergangenen Oktober bei 107 Euro./ag/stk
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