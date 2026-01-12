TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|
12.01.2026 11:05:38
AKTIE IM FOKUS: TKMS steigt an MDax-Spitze - U-Boot-Auftrag in Indien
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) haben am Montag von der weiterhin aktuellen Aussicht auf einen Auftrag aus Indien profitiert. Am Vormittag setzten sie sich mit einem Kursplus von 5,7 Prozent an die Spitze im MDAX der mittelgroßen Werte. Damit geht der jüngste Aufwärtstrend weiter: Im noch jungen Jahr liegt das Plus bereits bei fast einem Drittel. Die Papiere von Mutterkonzern thyssenkrupp kamen derweil zum Wochenstart kaum vom Fleck.
Indien will in Zusammenarbeit mit TKMS in Mumbai sechs U-Boote im Wert von acht Milliarden Euro bauen. In Kürze wird die Unterzeichnung einer Vereinbarung erwartet, die auch ein Türöffner für weitere Kooperationen sein könnte. Deutschland will künftig vor allem im Rüstungsbereich enger mit Indien kooperieren und so auch die Abhängigkeit Indiens von russischen Rüstungslieferungen lösen./niw/stk/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
11:05
|AKTIE IM FOKUS: TKMS steigt an MDax-Spitze - U-Boot-Auftrag in Indien (dpa-AFX)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26