AKTIE IM FOKUS: Traton steigen gen Rekordhoch - Experten erwarten gutes Quartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TRATON haben sich am Donnerstag nach positiven Analystenkommentaren unter die Favoriten im SDAX gemischt. Sie legten am frühen Nachmittag um 3,0 Prozent auf 34,30 Euro zu. Das im März erreichte Rekordhoch bei knapp unter 35 Euro rückt wieder greifbar nah.

Im bisherigen Jahresverlauf ist die Aktie des Nutzfahrzeug- und Busherstellers mit einem Plus von etwas mehr als 60 Prozent die mit Abstand am besten gelaufene Aktie im SDax.

Sowohl die UBS als auch Warburg Research erwarten mit Blick auf den am 26. April anstehenden Quartalsbericht eine Fortsetzung des Erfolgskurses des Nutzfahrzeugherstellers. Vor allem die Marke Scania dürfte stark in das Jahr 2024 gestartet sein, schrieb etwa Warburg-Analyst Fabio Hölscher. Navistar sei dagegen offenbar von Lieferkettenproblemen belastet, die wohl aber in den nächsten Quartalen behoben werden dürften.

Ähnlich äußerte sich Analyst Hemal Bhundia von der Bank UBS. Beide Experten hoben ihre Kursziele an, Bhundia von 27 auf 41 Euro und Hölscher von 41 auf 43 Euro, und bekräftigten ihr Anlageurteil "Buy". Die laut Traton-Chef Christian Levin in Europa aufziehende harte Konkurrenz aus China verschreckte die Anleger hingegen nicht./ck/bek/jha/