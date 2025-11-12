TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
12.11.2025 16:06:38
AKTIE IM FOKUS: Tui ziehen an - Bernstein: Ergebnis 'wie vom Konsens erwartet'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein operativer Gewinnsprung (Ebit) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 hat die TUI-Aktie am Mittwoch unter die Spitzenwerte im MDAX getrieben. Sie gewann zuletzt 4,2 Prozent auf 7,59 Euro und hat damit die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend überwunden. Knapp unter der 50-Tage-Linie bei 7,67 Euro, die den mittelfristigen Trend signalisiert, wurde zu ausgestoppt. Der Jahresverlust verringerte sich auf 10 Prozent.
Analyst Richard Clarke von Bernstein Research schrieb in einer Schnelleinschätzung, dass das vorläufige Ebit "im Rahmen der Analystenschätzungen von 1,413 Millionen Euro" liege, "trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen"./ck/jha/
