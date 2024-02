AKTIE IM FOKUS: Unicredit ziehen an - Anleger feiern Zahlen und Ausschüttungen

MAILAND (dpa-AFX Broker) - Hohe Aktionärsausschüttungen haben am Montag die Aktien der UniCredit angetrieben. Die Papiere der Bank schnellten in Mailand um 8,61 Prozent auf 28,96 Euro in die Höhe und waren damit der mit Abstand beste Wert im italienischen Leitindex FTSE Mib (FTSE MIB Italien). Dieser gewann zuletzt rund ein Prozent. Auch im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schafften es die Papiere auf den ersten Platz, gefolgt von denen der heimischen Konkurrentin Intesa Sanpaolo. Diese stiegen um 2,5 Prozent.

Die Unicredit will nach einem überraschend hohen Rekordgewinn das gesamte Geld ihren Aktionären geben. Die angekündigten Aktienrückkäufe erfreuten die Anleger offensichtlich ebenso wie der Dividendenvorschlag. Dieser liege über der Markterwartung, schrieb der Fachmann Marco Nicolai vom Analysehaus Jefferies./la/mis

