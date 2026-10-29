BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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29.10.2026 13:40:38
AKTIE IM FOKUS: Volkswagen auf tiefem Niveau stabilisiert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzüge von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben sich am Donnerstag nach Quartalszahlen auf tiefem Niveau stabilisiert. Der Kurs stieg am frühen Nachmittag in einem freundlichen Gesamtmarkt und ebenfalls festen Autosektor um 1,7 Prozent.
Seit Jahresanfang steht gleichwohl ein Minus von rund einem Drittel zu Buche. Damit schneiden die Volkswagen-Papiere ähnlich schwach ab wie jene von Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)). BMW fallen mit einem noch größeren Verlust von bislang 38 Prozent als Schlusslicht im Dax besonders negativ auf.
Analyst Jose Asumendi von JPMorgan hob die weiter hohe Liquidität von Volkswagen positiv hervor. Der Autobauer habe nach einem schwierigen, von vielen restrukturierungsbedingten Sonderfaktoren belasteten Quartal seine Ziele bestätigt, schrieb er. Das Management um Konzernchef Oliver Blume hatte die Gewinnprognose für 2026 allerdings bereits Mitte September deutlich gesenkt.
Im dritten Quartal drückten den Konzern eine milliardenschwere Porsche-Abschreibung (Porsche vz), schwache Geschäfte in China und Kosten für den Konzernumbau tief in die roten Zahlen./ajx/bek/jha/
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|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|30.09.26
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|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|57,56
|0,03%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,71
|0,37%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 818,21
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