BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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29.10.2026 13:40:38

AKTIE IM FOKUS: Volkswagen auf tiefem Niveau stabilisiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzüge von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben sich am Donnerstag nach Quartalszahlen auf tiefem Niveau stabilisiert. Der Kurs stieg am frühen Nachmittag in einem freundlichen Gesamtmarkt und ebenfalls festen Autosektor um 1,7 Prozent.

Seit Jahresanfang steht gleichwohl ein Minus von rund einem Drittel zu Buche. Damit schneiden die Volkswagen-Papiere ähnlich schwach ab wie jene von Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)). BMW fallen mit einem noch größeren Verlust von bislang 38 Prozent als Schlusslicht im Dax besonders negativ auf.

Analyst Jose Asumendi von JPMorgan hob die weiter hohe Liquidität von Volkswagen positiv hervor. Der Autobauer habe nach einem schwierigen, von vielen restrukturierungsbedingten Sonderfaktoren belasteten Quartal seine Ziele bestätigt, schrieb er. Das Management um Konzernchef Oliver Blume hatte die Gewinnprognose für 2026 allerdings bereits Mitte September deutlich gesenkt.

Im dritten Quartal drückten den Konzern eine milliardenschwere Porsche-Abschreibung (Porsche vz), schwache Geschäfte in China und Kosten für den Konzernumbau tief in die roten Zahlen./ajx/bek/jha/

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