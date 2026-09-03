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03.09.2026 17:24:38

AKTIE IM FOKUS: Volkswagen ziehen an - Bericht über Beteiligungsverkäufe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben am Donnerstag ihre Kursgewinne kontinuierlich ausgebaut. Im späten Xetra-Handel stiegen sie um 3,6 Prozent auf 76,32 Euro und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex DAX.

Auslöser der Kursgewinne ist laut einem Händler ein Bericht der "Wirtschaftswoche", dem zufolge sich die Wolfsburger von Beteiligungen an Unternehmen trennen könnten. So könne VW beispielsweise den Anteil an der Nutzfahrzeugtochter TRATON von derzeit 87 auf 75 Prozent zurückfahren, so der Händler mit Bezug auf den Bericht. Traton-Aktien legten um 2,5 Prozent auf 37,42 Euro zu./bek/he

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28.08.26 TRATON Neutral UBS AG
12.08.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
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ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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