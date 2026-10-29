Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
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29.10.2026 08:14:38
AKTIE IM FOKUS: Vonovia droht weiteres Tief seit 2023
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wenig Begeisterung ist am Donnerstagmorgen im vorbörslichen Handel auf Tradegate über die Nachrichten zum dritten Quartal von Vonovia (Vonovia SE) aufgekommen. Der Kurs der Aktien fiel um 3,5 Prozent auf 15,90 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Vortag. Den Papieren droht damit im Haupthandel ein weiteres Tief seit dem Frühjahr 2023.
Die Zahlen der Immobiliengruppe seien "kein Desaster, sie helfen aber auch nicht", kommentierte ein Händler. Das Mietenwachstum sei begrenzt und die Refinanzierungskosten hoch. Das schmälere das Potenzial für Transaktionen am Wohnungsmarkt und begrenze die wiederkehrenden Umsätze.
Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia sieht wegen höherer Finanzierungskosten, eines schwächeren Transaktionsgeschäfts und eines geringeren Anstiegs der Mieten zurückhaltend in die Zukunft./bek/stk
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Aktien in diesem Artikel
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