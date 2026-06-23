AKTIE IM FOKUS: Vonovia wegen Anleiheemission vorbörslich unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Finanzierungsmaßnahme lastet am Dienstag vorbörslich auf dem Kurs von Vonovia (Vonovia SE). Auf der Plattform Tradegate büßten die Titel 2,5 Prozent auf 20,34 Euro ein im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Im offiziellen Handel würden sie sich damit ihrem Tief seit August 2023 nähern, das erst vor wenigen Tagen mit 19,53 Euro erreicht worden war.

Der Wohnimmobilien-Konzern will mit der Ausgabe von Wandelanleihen 750 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einsammeln. Die Papiere sollen in einer beschleunigten Privatplatzierung Interessenten außerhalb der USA angeboten werden - ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre.

Üblicherweise befürchten Anleger dabei einen Verwässerungseffekt: Werden die Anleihen in Aktien gewandelt, steigt die Zahl der Aktien, auf die sich der erzielte Gewinn verteilt./tih/nas

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