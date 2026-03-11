WACKER CHEMIE Aktie

11.03.2026 12:04:38

AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Chartbild der Aktien von WACKER CHEMIE hellt sich am Mittwoch nach vorgelegten Resultaten weiter auf. Die Erholung, die am Vortag eingeleitet wurde, erhielt weiteren Schwung von einem Ausblick, dem beruhigender Charakter beigemessen wurde. Von ihrem Tief seit September, das am Montag erreicht wurde, haben sich die Titel des Spezialchemiekonzerns in der Spitze um mehr als 20 Prozent erholt.

Bis zu zehn Prozent gewannen die Aktien zuletzt am Mittwoch nochmals an Wert, was sie nach der 200-Tage-Linie am Vortag nun auch über die 100-Tage-Linie beförderte. An der noch etwas höher liegenden 50-Tage-Linie jedoch tat sich der Kurs zunächst schwer, denn mit dem Spitzenanstieg auf 75,65 Euro wurde diese Hürde nur kurzzeitig genommen. Im Verlauf kam er wieder etwas zurück auf 73,25 Euro. Dadurch schrumpfte das Plus auf etwas mehr als fünf Prozent.

"Der Ausblick auf 2026 liegt nahe am Konsens und dürfte daher für eine Outperformance der Aktien am heutigen Morgen sorgen", kommentierte Chetan Udeshi von JPMorgan noch vor dem Börsenauftakt. Er erwähnte dabei auch, dass nicht klar sei, ob der Analystenkonsens weitere Restrukturierungsaufwendungen berücksichtigt habe, die im Ausblick von Wacker enthalten seien. Wie er weiter betonte, ist allerdings einige Besserung im Jahresverlauf notwendig, um die Ziele letztlich zu erreichen.

Sebastian Satz von der Citigroup stellte sich die Frage, ob der Abwärtszyklus der Konsensschätzungen zu Ende geht. Um dies zu beurteilen, sei es wegen der aktuellen Unsicherheit, die aus den Konflikten im Nahen Osten resultiert, vermutlich noch zu früh. Es sei aber positiv zu sehen, dass die Ziele ausreichten, um den Konsens zu decken. Eine von Wacker Chemie gestrichene Dividende entspreche dem Nettoverlust des Unternehmens./tih/mne/nas

12:59 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
12:56 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:47 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 72,85 6,35% WACKER CHEMIE AG

