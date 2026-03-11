WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|
11.03.2026 12:04:38
AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Chartbild der Aktien von WACKER CHEMIE hellt sich am Mittwoch nach vorgelegten Resultaten weiter auf. Die Erholung, die am Vortag eingeleitet wurde, erhielt weiteren Schwung von einem Ausblick, dem beruhigender Charakter beigemessen wurde. Von ihrem Tief seit September, das am Montag erreicht wurde, haben sich die Titel des Spezialchemiekonzerns in der Spitze um mehr als 20 Prozent erholt.
Bis zu zehn Prozent gewannen die Aktien zuletzt am Mittwoch nochmals an Wert, was sie nach der 200-Tage-Linie am Vortag nun auch über die 100-Tage-Linie beförderte. An der noch etwas höher liegenden 50-Tage-Linie jedoch tat sich der Kurs zunächst schwer, denn mit dem Spitzenanstieg auf 75,65 Euro wurde diese Hürde nur kurzzeitig genommen. Im Verlauf kam er wieder etwas zurück auf 73,25 Euro. Dadurch schrumpfte das Plus auf etwas mehr als fünf Prozent.
"Der Ausblick auf 2026 liegt nahe am Konsens und dürfte daher für eine Outperformance der Aktien am heutigen Morgen sorgen", kommentierte Chetan Udeshi von JPMorgan noch vor dem Börsenauftakt. Er erwähnte dabei auch, dass nicht klar sei, ob der Analystenkonsens weitere Restrukturierungsaufwendungen berücksichtigt habe, die im Ausblick von Wacker enthalten seien. Wie er weiter betonte, ist allerdings einige Besserung im Jahresverlauf notwendig, um die Ziele letztlich zu erreichen.
Sebastian Satz von der Citigroup stellte sich die Frage, ob der Abwärtszyklus der Konsensschätzungen zu Ende geht. Um dies zu beurteilen, sei es wegen der aktuellen Unsicherheit, die aus den Konflikten im Nahen Osten resultiert, vermutlich noch zu früh. Es sei aber positiv zu sehen, dass die Ziele ausreichten, um den Konsens zu decken. Eine von Wacker Chemie gestrichene Dividende entspreche dem Nettoverlust des Unternehmens./tih/mne/nas
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
17:59
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
15:34
|ROUNDUP 2: Wacker Chemie hält erneute Verluste in diesem Jahr für möglich (dpa-AFX)
|
14:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:04
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt (dpa-AFX)
|
10:30
|ROUNDUP: Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|72,85
|6,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.