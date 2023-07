AKTIE IM FOKUS: Wacker Neuson auf höchstem Stand seit Januar 2022 - Ziele höher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angehobene Jahresziele haben Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) am Donnerstag einen Kurssprung beschert. Zudem steigerte der Baumaschinenhersteller vorläufigen Zahlen zufolge den Umsatz und insbesondere das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Halbjahr deutlich.

Die Aktien zogen in Reaktion auf die Ausblickanhebung bis auf 23,80 Euro an und waren damit so teuer wie zuletzt im Januar 2022. Zuletzt behaupteten sie ein Plus von 6,2 Prozent auf 23,25 Euro. Damit schafften die Papiere es nicht nur über die bei Charttechnikern als wichtig für den kurzfristigen Trend erachtete 21-Tage-Durchschnittslinie, sondern eroberten auch einen der vorderen Plätze im Nebenwerteindex SDAX. Seit Jahresbeginn steht ein Kursanstieg von knapp 43 Prozent zu Buche, was Wacker Neuson auch für diesen Zeitraum zu einem der größten Gewinner im Nebenwerte-Index macht.

Jefferies-Analyst Martin Comtesse sprach in einer ersten Einschätzung von starken Quartalszahlen, welche die bereits erwartete Erhöhung der Jahresziele ausgelöst hätten. Die Mittelpunkte der neuen Zielspannen lägen über seinen und den Konsensschätzungen und beinhalteten für das zweite Halbjahr ein 5-prozentiges Umsatzwachstum bei einem 15-prozentigen operativen Ebit-Rückgang, was er nun als konservativ erachte.

Zwar lassen die neuen Ziele dem Experten zufolge vermuten, dass der Höhepunkt bei der Auftragsentwicklung bereits hinter dem Unternehmen liegt und dass sich die Wachstumsraten kurzfristig wieder normalisierten. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien mit einem Kursziel von 26 Euro. Diese Empfehlung bedeutet, dass die Papiere nach Einschätzung der Analysten von Jefferies auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen dürften./gl/la/he