Wacker Neuson Aktie

Wacker Neuson ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 10:46:38

AKTIE IM FOKUS: Wacker Neuson sacken ab - Nun vorsichtiger für Marge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mäßige Geschäftszahlen und eine etwas pessimistischere Margenprognose haben Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Mit einem Minus von 8,7 Prozent auf 20,90 Euro zählten die Aktien zu den größten SDAX-Verlierern.

Der Kurs markierte damit den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten. Auch das charttechnische Bild trübte sich ein - aktuell stützt immerhin noch die als langfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie. Für 2026 steht nun ein Wertverlust von knapp 15 Prozent zu Buche.

Wegen des verhaltenen Marktumfelds und Sondereffekten im dritten Quartal engte der Baumaschinenhersteller das Jahresziel für die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern nach unten ein.

Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Branchenexperte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Zwar sei der Umsatz im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum gewachsen, im Vergleich mit dem Vorquartal aber um ein gutes Zehntel zurückgegangen. Der Experte vermisst zudem immer noch belastbare positive Signale durch die schuldenfinanzierte Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland./gl/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Wacker Neuson SE

mehr Analysen
12.11.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
26.08.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wacker Neuson SE 20,45 -1,21% Wacker Neuson SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen