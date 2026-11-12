Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
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12.11.2026 10:46:38
AKTIE IM FOKUS: Wacker Neuson sacken ab - Nun vorsichtiger für Marge
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mäßige Geschäftszahlen und eine etwas pessimistischere Margenprognose haben Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Mit einem Minus von 8,7 Prozent auf 20,90 Euro zählten die Aktien zu den größten SDAX-Verlierern.
Der Kurs markierte damit den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten. Auch das charttechnische Bild trübte sich ein - aktuell stützt immerhin noch die als langfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie. Für 2026 steht nun ein Wertverlust von knapp 15 Prozent zu Buche.
Wegen des verhaltenen Marktumfelds und Sondereffekten im dritten Quartal engte der Baumaschinenhersteller das Jahresziel für die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern nach unten ein.
Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Branchenexperte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Zwar sei der Umsatz im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum gewachsen, im Vergleich mit dem Vorquartal aber um ein gutes Zehntel zurückgegangen. Der Experte vermisst zudem immer noch belastbare positive Signale durch die schuldenfinanzierte Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland./gl/mis
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